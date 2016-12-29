Частное лицо года – ученица лицея 1571 Юлия Король

Школьница Юля Король умеет плавать и занимается в кружке «Школа безопасности», поэтому, когда на карельском Сямозере перевернулись каноэ с детьми, она сумела спастись. И принялась вытаскивать других тонущих детей, которые в отчаянии цеплялись и готовы были утопить ее саму, тащила к берегу ребят, умиравших прямо на ее глазах, а потом с вывихнутой ногой добиралась до ближайшей деревни, чтоб вызвать подмогу. Ей пришлось пройти несколько километров, переправиться через реку и разыскать взрослых, которые и вызвали спасателей.

Тогда в июне на карельском Сямозере погибли 14 из 51 человека – они отправились из детского лагеря в поход на лодках и попали в сильный шторм. Выжившие должны быть благодарны в первую очередь Юле. «Юля вытаскивала многих детей, и живых, и мертвых. Инструктор пытался спасти детей, но сам чуть не утонул, а она спасла и инструктора. Ей 13 лет. После того как перевернулось ее каноэ, именно она вытаскивала всех детей. Я хочу рассказать всему миру про нее. Хочу, чтобы все ее знали» – это мальчик, выживший в том походе, говорил «Аргументам и фактам».

Юля поначалу думала, что потеряла и родного брата, руку которого выпустила. «Я одна выжила», – сказала она по телефону бабушке. И Юля, и ее родной брат остались живы, но девочке пришлось потом лечиться от пережитых потрясений. «Это как солдат после войны», – описывала ее состояние родственница. Она видела смерть и ничего не могла с ней поделать: вытащенные дети говорили ей «спасибо», но некоторые потом все равно умирали. Она тащила из воды живого, а на берег клала уже мертвого. И потом долго разговаривала с детьми, которых не смогла спасти. Она считала себя в ответе за всех.

«Ведомости» редко пишут о таких человеческих поступках, поэтому одна из наших новогодних номинаций – «частное лицо года», чтобы отметить именно таких людей. Два года назад мы здесь писали о Елизавете Глинке, погибшей в это воскресенье, спеша на помощь раненым.

Пусть Юля Король живет долго. Медаль «За спасение погибавших» от президента и благодарность от всех людей за ее мужество.

Редакция «Ведомостей» выбрала «Персону года» в шести номинациях - «Политик», «Бизнесмен», «Профессионал», «Частное лицо», «Загадка» и «Культурный герой».

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