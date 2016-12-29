Загадка года – бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев

Президент России Владимир Путин безумно доверял ему, ориентировался на него в экономических вопросах и поэтому ситуацию с Алексеем Улюкаевым воспринял с чувством отчаяния, говорили чиновники, описывая самый громкий коррупционный случай в истории России. Материалы оперативников ФСБ убедили президента, поэтому обвиняемый в получении взятки от «Роснефти» Улюкаев уволен с министерского поста «в связи с утратой доверия» и сидит под домашним арестом.

В деле Улюкаева вроде все сошлось. Если следовать заветам творца сингапурского экономического чуда Ли Кван Ю («Хочешь победить коррупцию, будь готов отправить за решетку друзей и родственников»), Улюкаев – идеальная кандидатура: давно во власти, близок к национальному лидеру, очень авторитетен. Если говорить о настроениях общества – опять идеальная: выходец из лихих ельцинских времен, записной либерал-гайдаровец, смел возражать президенту. И если говорить об аппаратной борьбе – тоже идеальная: тяжеловес и обломок прежней главной политической силы, самостоятельный, но лояльный реформатор с идеей ограничить влияние государства и государственных менеджеров в экономике.

Вот только нет ответов на три главных вопроса: почему обществу не предъявлено, как обычно, никаких доказательств стяжательства Улюкаева? Как мог опытный, давно находящийся у власти министр сам поехать в «Роснефть» брать чемодан с деньгами? И как мог Путин, оповещенный о стяжательстве Улюкаева, доверить ему важнейшие приватизационные сделки?

В человеческой алчности нет никакой загадки – так к чему такая секретность? Суду представлены показания двух свидетелей неизвестно чего, да и сами они неизвестно кто. «Наш подзащитный считает необходимым донести до общественности свою точку зрения. В связи с чем мы просим разрешить Улюкаеву общение с представителями средств массовой информации», – заявил суду его адвокат. Интервью по телефону любому СМИ на выбор суда – нельзя. Остается только официальная версия.

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