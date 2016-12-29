Культурный герой года – директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский

Он не только показал посетителям музея резонансную выставку «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния – воин красоты», но и защитил их право на личное восприятие вне зависимости от общественной агрессивности

Вверенный Михаилу Пиотровскому музей показал самую важную выставку года, не только умную и занимательную, но затронувшую насущные культурные проблемы: связь старого искусства и современного, понимание западного художника отечественным зрителем, отношение общества и музея. Выставка «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния – воин красоты» стала общественным событием, вызвавшим не скандал, а резонанс. И ее открытие – смелый поступок директора Эрмитажа. Пиотровский мог предполагать, что активное внедрение свободного в высказываниях художника в постоянную экспозицию музея способно вызвать недовольство у консервативной публики и любителей оскорбляться в чувствах. Большинство директоров музеев в сегодняшней ситуации, когда акты вандализма на выставках остаются безнаказанными, ведут себя осторожно, избегая возможных конфликтов.

Правда, и Пиотровский – после требований защитников животных закрыть выставку, желания певицы Ваенги и депутата Виталия Милонова проинспектировать Эрмитаж и уклончивой позиции Министерства культуры – признался, что все же недооценивал степень агрессивности в обществе. Однако он не только не закрыл выставку и не стал оправдываться, но и резко выступил против возмутившихся. В письме директора Эрмитажа председателю комитета Госдумы по культуре Станиславу Говорухину доказано, что «большинство запросов, направленных в Министерство культуры, созданы способом «копировать-вставить» и не имеют ничего общего с личным восприятием заявителями выставки Яна Фабра», что подписавшие письма самой выставки не видели, поскольку описывают вещи, которых на ней не было. Благодаря этому письму ситуация со стихийным музейным вандализмом должна измениться.

Пиотровский не раз подчеркивал, что всегда защищает музеи, культуру. Он давно критикуем как подозрительными почвенниками, так и бдительными либералами, он опытный тактик, и это в нынешней культурно-политической ситуации, возможно, самая лучшая и достойная позиция.

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