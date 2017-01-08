Железная воля банкира

«Не понимаю, почему нет денег и нужно сокращать расходы. Всегда же можно прийти в Центробанк и там напечатают еще», – пересказывал «Ведомостям» слова одного федерального министра другой министр. Не напечатали. Эмиссия неизбежно приводит к росту инфляции, указывала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, а ведь снижение потребительских цен – приоритет № 1 для Банка России.

Объявив два года назад курс на таргетирование инфляции в российской олигопольной экономике, Набиуллина последовательно шла к цели в 4%, балансируя между бизнесом, который жалуется президенту на высокую ставку кредита, и правительством, бессильным перед отраслевыми и военными лоббистами в части раздувания расходов. Результат – инфляционные ожидания снизились, а сама инфляция, по оценке Росстата, в 2016 г. обновила исторический минимум в 5,4%. Цель в 4% будет достигнута к концу 2017 г., не сомневаются в Центробанке и правительстве.

За последовательность действий и железную волю британский журнал The Banker объявил Набиуллину лучшим руководителем центробанка в Европе в 2016 г. Издание подчеркнуло «сильную руку» председателя российского ЦБ, которая «помогла вывести страну из трудностей», – благодаря в том числе ее усилиям российская экономика перейдет в 2017 г. к небольшому росту (1,1%, по оценкам МВФ) – и «несгибаемую» позицию по оздоровлению банковского сектора (за два года отозвано более 300 лицензий).

Набиуллина возглавила Центробанк в 2013 г. Но реформировать надзорный блок удалось только спустя три года: поменялись как структура внутри ЦБ, так и подходы к банковскому надзору в целом. Чистка банковского сектора, несмотря на громкие отзывы лицензий, не привела к кризису. Но она не приводит и к пониманию, какой будет банковская система, например, через пять лет. Объявленный переход к пропорциональному регулированию с возможностью упрощения надзора для малых банков в обмен на добровольные ограничения по видам операций к 2019 г. должен поделить рынок на «региональные» и «общенациональные» банки. При этом общенациональные, пусть даже и частные, кредитные организации все больше походят на госбанки. А государство, как показывает многолетний опыт, далеко не самый эффективный собственник. В 2016 г. правительство и Центробанк уже спасали ВЭБ, который стал «помойкой для плохих долгов» (слова президента Владимира Путина). Про некоторые из этих частных финансовых гигантов уже сейчас говорят, что они too big to fail.