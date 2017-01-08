Закрытая зона

Родственники Ильдара Дадина, первого в России осужденного по статье 212.1 «Неоднократные нарушения организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» наконец смогли поговорить с ним по телефону. Дадин переведен в колонию в Алтайском крае и чувствует себя хорошо. Что ж, лучше поздно (через 37 дней после отправки из колонии в Карелии), чем никогда.

Дадин – москвич, а осужденные по нетяжким статьям должны отбывать наказание в своем или близлежащих регионах (статья 73 Уголовно-исполнительного кодекса). Однако Дадина отправили в Карелию. После того как были опубликованы его заявления о пытках и издевательствах, правозащитники не сразу получили доступ в колонию, а затем не получили доступа к видеозаписям, фиксирующим действия работников колонии, рассказал председатель комиссии президентского Совета по правам человека по содействию реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений Андрей Бабушкин. Представители карельского УФСИН обвинили Дадина во лжи и намекнули на возможность подачи иска о клевете.