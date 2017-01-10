Год в дороге

Рост туризма в мире может ускорить развитие экономики, улучшить инфраструктуру, снизить бедность и воспитать толерантность к людям иной культуры и веры. ООН объявила 2017 год Международным годом туризма в интересах устойчивого развития. ООН прогнозирует рост числа путешественников, пересекших границы своей страны, до 1,8 млрд в год к 2030 г., преимущественно в страны с развивающимися экономиками; это позволит повысить доходы от туризма для сохранения исторического наследия и природы.

По данным Всемирной туристической организации ООН, в 2009–2015 гг. число путешествующих между странами выросло почти на треть – с 891 млн до 1,18 млрд человек. Доходы от туризма достигли в 2015 г. $1,5 трлн и составили примерно 10% мирового ВВП. За девять месяцев 2016 г. турпоток вырос еще на 4%. В туристической сфере занят каждый 11-й наемный работник. Отрасль развита неравномерно, 51% путешественников приняли европейские страны, но в 2015–2016 гг. существенно вырос поток во Вьетнам, Корею, Японию, Испанию и на Украину. Среди лидеров роста по числу выехавших – Китай, Великобритания, США и Австралия.