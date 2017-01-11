Крепкий, слабый, удобный рубль

В этом году доллар впервые с конца июля 2015 г. стоил меньше 60 руб. – рубежа, который некоторые аналитики считают психологическим и к которому, по мнению министра финансов Антона Силуанова, привыкла российская промышленность. Дальнейшее укрепление рубля приведет к снижению ее конкурентоспособности, считает он, не в первый раз предупреждая о такой опасности.

Но, как показал опрос Центробанка (его проводили весной 2016 г. Институт экономической политики и департамент исследований и прогнозирования ЦБ), в укреплении рубля заинтересованы почти 70% компаний, в том числе экспортеры: для развития им нужно импортное оборудование.

Курс рубля укрепляется вместе с ценами на нефть. Далеко не всегда синхронно. Например, с начала осени и до соглашения ОПЕК 10 сентября российская нефть марки Urals подорожала на 18%, а рубль укрепился на 5,5%. А после решения ОПЕК они поменялись местами: Urals подорожала на 2%, рубль – на 4%. Рубль сейчас переоценен из-за ожиданий притока капитала в случае возможного снятия санкций и, опасаясь за бюджет, Силуанов предпринимает словесные интервенции, считает Наталия Орлова из Альфа-банка. До сих пор Центробанку удавалось придерживаться цели таргетирования инфляции и не вмешиваться в ход торгов валютного рынка при слабом рубле, посмотрим, как ему это удастся при укреплении рубля, задается она вопросом.

Возможно, Силуанов ведет борьбу и за еще не собранные дополнительные доходы, и против еще не одобренных, но уже анонсированных дополнительных расходов. Сейчас цена нефти превышает на $11 заложенную в трехлетнем бюджете, а курс – на 7,5 руб./$. При $50/барр. бюджет получит около 1 трлн руб. дополнительных доходов с учетом потерь от соответствующего укрепления рубля. Но для Минфина дополнительные деньги – это проблема дополнительных расходов. В электоральный период она вырастает в разы – деньги в бюджете будут тратиться на покупку голосов. «Характер бюджета – не финансовый вопрос, а политический. Скажите мне, на какое большинство вы намерены опираться, правя страной, и я скажу вам, как будет выглядеть ваш бюджет», – рассуждал министр из рассказа Андре Моруа.

Понимая, на какое большинство опирается президент, Минфин понимает и куда пойдут эти дополнительные расходы – не на развитие экономики. Ведь правило «инвестиции должны работать» верно и для политики: инвестиции в электорат должны приносить голоса президенту.

Курс рубля становится для Минфина инструментом в этой борьбе за бюджет. А отстаивать необходимость сберегать «лишние» деньги проще, когда доказываешь их вред для экономики. Что и делает Силуанов: дополнительные доходы можно потратить, а можно направить на сокращение дефицита бюджета, чтобы не допустить слишком сильного укрепления реального курса рубля.

Впрочем, как убеждал тот же персонаж Моруа, любой минфин может подготовить любой бюджет: «Достаточно сказать, чего вы хотите!.. Все это гораздо проще, чем воображают профаны». Это и придется делать Силуанову – готовить бюджет, который ему закажут.