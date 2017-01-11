Собор и раздор

Во вторник вечером губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил ТАСС циркулировавшие в городе слухи: Исаакиевский собор будет передан РПЦ, вместе с обязательствами по его содержанию. Однако и как музей он работать не перестанет, сохранив «музейно-просветительскую функцию», заявил Полтавченко: об этом, по его словам, он лично договорился с патриархом Кириллом. Ежедневные утренние и вечерние службы в соборе проходят уже давно, в 2016 г. впервые за десятки лет прошел крестный ход. Как именно поделят собор верующие и туристы, будет ли РПЦ финансировать в том числе и музейную работу собора – губернатор не уточнил.

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