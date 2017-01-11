Ловушка восприятия

Социологические исследования, посвященные разнице между реальностью и ее восприятием, в последнее время приобретают политическую актуальность. Опрос, проведенный в конце прошлого года Ipsos MORI среди жителей 40 стран во всех частях света, пытается замерить этот зазор в нескольких очень разных сферах.

Оказалось, что жители почти всех опрошенных стран склонны завышать процент мусульманского населения и темпы его роста (максимальный разрыв во Франции и ЮАР, а минимальный в Чехии, отрицательный – в Индонезии и Турции). Наоборот, респондентам почти во всех странах кажется, что довольных жизнью сограждан вокруг очень мало – а их много (меньше всего разрыв в Канаде –27 п. п., а больше всего в Южной Корее – 66 п. п.). В большинстве стран склонны переоценивать нетерпимость сограждан, будь то отношение к гомосексуальным связям, добрачному сексу или абортам. Также люди обычно переоценивают уровень доходов наиболее бедной части населения или уровень расходов домохозяйств на здравоохранение.

Во многом тут, наверное, речь идет о разных когнитивных искажениях, изучаемых психологами. Однако, становясь массовыми, такие искажения могут как влиять на политические и экономические процессы, так и быть использованы в выстраивании политики и принятии экономических решений. Недавнее исследование Владимира Гимпельсона и Дэниела Трейзмана о субъективном восприятии неравенства, получившее в сентябре 2016 г. сразу две премии Американской ассоциации политической науки (APSA), говорит как раз об этом. Авторы попытались определить закономерности искажения этой отдельно взятой важной для макроэкономики категории.