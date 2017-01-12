Как «Первый канал» уступил первенство «России 1»

Практически бессменный лидер российского телевидения «Первый канал» по итогам 2016 г. уступил 1-е место конкуренту, телеканалу «Россия 1» (входит в холдинг ВГТРК). Такие данные на прошлой неделе привела компания Mediascope (прежде называлась TNS). «Россию 1» в прошлом году смотрело 12,9% зрителей старше четырех лет, «Первый канал» – 12,7%. За год «Первый канал» сократил долю: в 2015 г. она составляла 13,7%. «Россия 1», напротив, ее немного увеличила с 12,7% в 2015 г. «Первый канал» уступал лидерство лишь однажды – в 2012 г. он проиграл по доле каналу НТВ.

Оба телеканала очень скупо комментировали данные Mediascope. Представитель ВГТРК высказался в том духе, что компания хорошо работала весь год. А лидером эфира «Россию 1», по его словам, сделало «усиление сериального направления». «Первый канал» традиционно не верит данным Mediascope и ждет реформы системы измерений.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что отрыв «Первого канала» от «России 1» пока символический и свидетельствует о сильной конкуренции между каналами. В прошлом году в сетке обоих каналов не было контента, который бы стал причиной резкого притока или оттока зрителей: каналы конкурировали точечно на уровне сериалов и шоу в определенные дни. У «России 1» были традиционно сильные позиции по воскресеньям, когда канал транслировал общественно-политические программы вроде «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым» и «Вестей недели» с Дмитрием Киселевым, говорит один из собеседников «Ведомостей». «Первому каналу» удалось в это же время привлечь аудиторию лишь осенью, после запуска телешоу «Лучше всех». Хотя интересных премьер у «Первого канала» больше, удерживать зрителей в старых проектах лучше удается «России 1», потому она в целом и выигрывает, добавляет эксперт.

Возможно, дело и в том, что у «Первого канала» более широкая аудитория – и молодые зрители, и пожилые (целевая аудитория – 14–59 лет), а у «России 1» – более взрослая (старше 25 лет). Поэтому и сетка вещания различается: у «России 1» на первый взгляд больше контента для взрослой, более консервативной аудитории – «Петросян-шоу» Евгения Петросяна, «Сам себе режиссер», «Авторская программа Аркадия Мамонтова» и др. «Первый канал» любит показывать модные западные сериалы – «Шерлок», «Война и мир» от BBC, «Винил», «Фарго». Конкуренция за молодую аудиторию более серьезная: молодежь все чаще предпочитает смотреть видео в интернете или на других, ориентированных на нее телеканалах – ТНТ, «Пятнице», СТС. Они постепенно отщипывают аудиторию у главных федеральных каналов. В 2016 г. доля «Первого», «России 1» и НТВ составила 35% зрителей, а пятью годами ранее эти каналы собирали почти половину ТВ-аудитории страны. По данным Mediascope за пять лет, доли всех федеральных каналов либо падают, либо растут незначительно. Зато серьезно растет доля тематических каналов. На телевидении, как и в политике, ставка на взрослую и стареющую аудиторию пока срабатывает лучше, чем попытка завоевать молодежь, у которой выбор источников развлечений намного шире.