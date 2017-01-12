Статья опубликована в № 4239 от 12.01.2017 под заголовком: От редакции: Капитализм для бедных
Капитализм для бедных
Идея Минюста изымать единственное жилье за долги слишком прогрессивна для современной России
- Николай Эппле
- / Ведомости
Предложение Минюста изымать за долги единственное жилье – пример формально разумной инициативы, оторванной от конкретной социальной, экономической и правоприменительной реальности.
Поправки в Гражданский, Процессуальный, Семейный кодексы и в закон об исполнительном производстве предполагают возможность выставлять на торги единственное жилье должника, если площадь жилья вдвое превышает социальную норму (от 14 до 18 кв. м на человека), а долг составляет более 5% его стоимости. Социальные обязательства государства перед гражданином предлагается реализовать: если в течение трех месяцев должник не купит себе жилье, деньги перечисляются муниципалитету, который покупает должнику жилье на свое усмотрение.
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