Статья опубликована в № 4239 от 12.01.2017 под заголовком: От редакции: Капитализм для бедных

Предложение Минюста изымать за долги единственное жилье – пример формально разумной инициативы, оторванной от конкретной социальной, экономической и правоприменительной реальности.

Поправки в Гражданский, Процессуальный, Семейный кодексы и в закон об исполнительном производстве предполагают возможность выставлять на торги единственное жилье должника, если площадь жилья вдвое превышает социальную норму (от 14 до 18 кв. м на человека), а долг составляет более 5% его стоимости. Социальные обязательства государства перед гражданином предлагается реализовать: если в течение трех месяцев должник не купит себе жилье, деньги перечисляются муниципалитету, который покупает должнику жилье на свое усмотрение.