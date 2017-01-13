От редакции
Статья опубликована в № 4240 от 13.01.2017 под заголовком: От редакции: Зарплата в вакууме

Зарплата в вакууме

Почему не стоит винить гастарбайтеров в низком уровне зарплат у россиян

Социальный вице-премьер Ольга Голодец на Гайдаровском форуме высказала еще одну версию замедления развития российской экономики: 7 млн неквалифицированных мигрантов дестимулируют работодателей заниматься техническим перевооружением производств. Государство несет дополнительные социальные издержки, а россияне получают низкие зарплаты (видимо, потому, что бизнес на них экономит).

По подсчетам вице-премьера, 4,9 млн сограждан получают мизерное вознаграждение за работу, ниже законодательно установленного минимального размера оплаты труда (который составляет 7500 руб.). Крайне низкая зарплата каждого 15-го работника в стране повышает риск застойной бедности, снижает покупательную способность и шансы на относительно быстрый выход экономики из кризиса. По мнению Голодец, около 1,5 млн наших соотечественников покинули страну ради достойного заработка.

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