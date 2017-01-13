Битва за данные

Россия вышла в лидеры антирейтинга инициатив, затрудняющих инновационное развитие (по версии американского Фонда информационных технологий и инноваций, ITIF). В топ-10 Россия оказалась дважды – благодаря закону Яровой и ограничению на закупку иностранного ПО для госорганов. Также по две строчки в списке занимают Китай, Индонезия, Вьетнам и по одной – Турция и Германия. По мнению авторов списка, каждая из этих стран предъявляет слишком строгие требования к хранению данных пользователей.

Хранение метаданных на территории страны, в принципе понятное технологическое требование, вызванное соображениями безопасности, не представляет больших проблем для индустрии и не дает госорганам безусловного доступа к трафику. Закон Яровой, предполагающий хранение собственно трафика, уникален не столько жесткостью требований, сколько их практической неисполнимостью. Яркий пример того, что такого рода законы принимаются не только без полноценного диалога с представителями интернет-сообщества, но и без консультаций с экспертами.