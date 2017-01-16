Последние надежды Барака Обамы

Президент США Барак Обама произносит прощальную речь в любимом Чикаго, публикует побивший все рекорды последний твит, между делом продлевает еще на год антироссийские санкции. Обама продемонстрировал политику самоуверенной некомпетентности, сам рвет в клочья свои «достижения» – ехидничают высокопоставленные российские политики в преддверии инаугурации Дональда Трампа (20 января). Да и вообще, будем честны, президента США последних восьми лет даже и по имени как-то неприлично называть, лицо перекашивается.

А что за чудо новый глава Белого дома! Реформатор, не такой, как все, открыто говорит о проблемах, которые замалчивали десятилетиями! Перемены, слом статус-кво, борьба с дееспособной элитой, победа над «неизбежным» кандидатом Хиллари Клинтон, защита обделенных. Правда, так говорили и про Обаму во время первой, да и второй его предвыборной кампании. Прошлое очень быстро забывается, а между тем настроения, на которых восемь лет назад он пришел в Белый дом, феноменально напоминают нынешние.

Благим намерениям Обамы заслон был поставлен уже через два года на выборах в конгресс, где демократы понесли самые большие потери со времен Великой депрессии. Многие его инициативы разбивались о солидарное республиканское большинство или проводились в усеченной версии.

У Трампа на первые два года есть маленький перевес в конгрессе, республиканцы укрепили свои позиции на выборах, но ведь его конфликт с руководством партии никуда не испарился. Показательными на прошлой неделе стали слушания в сенате по кандидатурам на ключевые посты в новой администрации. Рекс Тиллерсон, возможный будущий госсекретарь, девять часов оправдывался за свои связи с Россией, после чего глава профильного комитета республиканец Марко Рубио не исключил возможности блокировки кандидатуры. Сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм, тоже республиканцы, кандидатуру бывшего главы ExxonMobil под вопрос уже поставили. Самых спорных вопросов Трамп при таком нестабильном раскладе постарается избежать, а предвыборную риторику уже сгладил. Ведь борьба даже в своем лагере идет за каждый голос, для блокировки того же Тиллерсона трех голосов республиканцев было бы достаточно.

Не укладывается в голове. Президент не решает все сам? Он должен договариваться даже со своими? А неудачи и невыполненные обещания придется объяснять? И не происками внешних врагов? Непонятна нам такая система, уж лучше мы плюнем в спину уходящему Обаме, а потом придумаем, почему не все, как мы хотим, получается у нового главы Белого дома. Ну если он, конечно, к тому моменту нас еще не разочарует.