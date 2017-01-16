Надежды от успехов

Что дороже российской власти – успехи во внешней политике или в импортозамещении? «Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе мне, и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены», – огорошил участников Гайдаровского форума первый вице-премьер Игорь Шувалов (цитата по «Интерфаксу»). Шувалов даже назвал конкретную дату отмены российских контрсанкций – 31 декабря 2017 г., ориентируясь, вероятно, на формальный срок окончания эмбарго в его нынешней версии.

Еще три месяца назад (до избрания президентом США Дональда Трампа) Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности отмены контрсанкций, дал бизнесу противоположный сигнал, заявив, что не видит в этом необходимости. «Фиг им! Это я коротко сказал, но правильно», – сообщил президент, назвав контрсанкции «контрмерами по защите нашего рынка». Хорошо бы, если бы действие контрсанкций продлилось еще пять лет, говорил осенью министр сельского хозяйства Александр Ткачев, признавая, впрочем, что отмена может произойти и гораздо раньше.