От редакции
Статья опубликована в № 4241 от 16.01.2017 под заголовком: От редакции: Враг бежит

Мы победили, и враг бежит

Россияне уверены, что в мире их боятся, и что это хорошо

Реализация уличного принципа «боятся – значит, уважают» во внешней и внутренней политике России вполне отвечает типу национальной гордости большинства граждан.

По данным опроса фонда «Общественное мнение», 86% респондентов уверены, что другие страны боятся Россию, три года назад, в феврале 2014 г., так думали 68% опрошенных (об этом сообщает «Интерфакс»). 67% считают, что за последние годы авторитет нашей страны вырос (в 2014 г. – 55%). 75% полагают, что страх в мире перед Россией – это хорошо (три года назад вопрос не задавался).

В то же время, по данным опроса «Левада-центра», снижается доля россиян, считающих, что у страны есть враги (см. статью на стр. 03). Если сопоставить две эти позиции, можно объяснить их представлением, что Россия одержала некую победу, пусть промежуточную. Мы победили, и враг бежит. Теперь все узнали, как Россия сильна, и желающих вредить ей поубавится, а желающих дружить – поприбавится. Не очень понятно, правда, как дружить при полном отсутствии доверия; следствием такой победы скорее должно быть подчинение или нейтралитет (впрочем, об этом респондентов не спрашивали). Любопытно было бы понять, ожидают ли россияне какого-то позитивного эффекта от роста страха или все строится на снижении негативных.

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