От редакции
Статья опубликована в № 4242 от 17.01.2017 под заголовком: От редакции: Сэкономить пенсию

Вопросы экономии и экономики

Как и зачем государство хочет сэкономить на пенсионерах

Министр финансов Антон Силуанов предложил на Гайдаровском форуме новый критерий для назначения пенсий – нуждаемость: «Новая стратегия совершенствования пенсионной системы предусматривает бо́льшие пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается <...> такая стратегия позволит нам <...> больше средств направлять в здравоохранение, потому что тому же пенсионеру [может быть] более важно получать качественные услуги в здравоохранении, чем, может быть, небольшую прибавку к пенсии». Официальных разъяснений по этому поводу пока не последовало, слова министра вызвали недоуменные вопросы.

Речь идет об организации более адресной пенсионной системы для работающих пенсионеров, отмечает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Руководитель Экспертной экономической группы Евсей Гурвич в недавней статье в «Российской газете» предлагал распространить принцип нуждаемости только на базовую часть пенсии: именно она нацелена на решение социальной задачи борьбы с бедностью, тогда как страховая часть зависит от стажа работы и зарплаты и стимулирует человека поддерживать свои доходы в течение жизни.

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