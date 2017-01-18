От редакции
Статья опубликована в № 4243 от 18.01.2017 под заголовком: От редакции: Институт доносов

Институт доносов

Заработал новый инструмент улучшения отчетности - статья о недонесении

Прокуратура Чечни одобрила возбуждение дела по статье Уголовного кодекса 205.6 «Несообщение о преступлении». Это, вероятно, первое дело по одной из новелл пакета Яровой, вступившего в силу в июле 2016 г. Она позволяет осудить человека, имевшего «достоверные сведения» о подготовке и совершении преступлений террористического характера и не донесшего органам правопорядка. Житель республики привлечен к ответственности за недонесение о намерениях своего знакомого присоединиться к террористам в Сирии.

Статья 205.6 гуманнее своего сталинского аналога – статьи 58.12, она не предусматривает наказания близких родственников и не предполагает обязательного лишения свободы: предусмотрены принудительные работы и штраф до 100 000 руб. Максимальный срок заключения – год.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике