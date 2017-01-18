Институт доносов

Прокуратура Чечни одобрила возбуждение дела по статье Уголовного кодекса 205.6 «Несообщение о преступлении». Это, вероятно, первое дело по одной из новелл пакета Яровой, вступившего в силу в июле 2016 г. Она позволяет осудить человека, имевшего «достоверные сведения» о подготовке и совершении преступлений террористического характера и не донесшего органам правопорядка. Житель республики привлечен к ответственности за недонесение о намерениях своего знакомого присоединиться к террористам в Сирии.

Статья 205.6 гуманнее своего сталинского аналога – статьи 58.12, она не предусматривает наказания близких родственников и не предполагает обязательного лишения свободы: предусмотрены принудительные работы и штраф до 100 000 руб. Максимальный срок заключения – год.