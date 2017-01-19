От редакции
Статья опубликована в № 4244 от 19.01.2017 под заголовком: От редакции: Торговля сиротами

Прагматические основы торговли заложниками

Может ли Россия отменить символичный «антисиротский закон», если это будет ей выгодно

Во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил, что Россия нарушила права 25 американцев, лишившихся возможности усыновить российских детей, и присудил им по 3000 евро компенсации, а также по 600 евро на возмещение судебных издержек. Москва намерена оспорить это решение в Большой палате ЕСПЧ.

Но в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия готова к диалогу об отмене запрета усыновления российских детей в США, если американцы гарантируют сохранение жизни и здоровья усыновленных. Ранее о возможности отменить запрет говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

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