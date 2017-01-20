Ползучий и висячий демонтаж

Ситуацию с воздушными линиями связи в Москве можно описать как «ползучий демонтаж». С одной стороны, власти принимают решение делать все цивилизованно – пересчитать провода на крышах, определить, где чьи, какие из них уже бесхозные и их можно спокойно отсоединять, а какие проложены незаконно, и тогда вчинять операторам штрафы, мотивируя их переносить связь под землю. А с другой – темной осенней ночью, когда мирные граждане засыпают, просыпаются местные власти, залезают на крыши с кусачками и пугают операторов их мерным клацанием.

Проблема властей понятна. Честная и открытая политика под лозунгом «Все провода – под землю» неизбежно столкнется с массой подземных камней. Один из них, как ни странно, политический – исторически так сложилось, что телевизионные приемники москвичей получают контент в основном по тем самым свисающим с крыш проводам: именно по ним передает коллективным антеннам ТВ-сигнал «Мостелеком» (сейчас принадлежит «Ростелекому»). Так что приказ резать провода может привести к тому, что москвичи останутся без, к примеру, «Вестей недели» с Дмитрием Киселевым и не узнают про зверства бандеровцев или предательство пятой колонны. А за такое в сегодняшних реалиях могут и самого издавшего приказ обвинить в пособничестве.

Второе соображение: если делать все по-честному, то городу придется компенсировать операторам большую часть их затрат на перенос проводов в коллекторы. Конечно, можно попробовать поступить, как с ларьками, – объявить разрешения, выданные предыдущими властями, филькиной грамотой. Но по весу и возможностям владельцев операторов не сравнить с владельцами ларьков, так что в ответ на такие действия человек с кусачками из того или иного силового ведомства может неожиданно прийти уже по душу столичных чиновников.

Можно, конечно, просто оставить городские небеса в покое – жили под проводами и дальше проживем, не до них сейчас, в самом деле. Но тут, видимо, вступает в силу третье соображение: ведь, по еще докризисной оценке, перенос линий связи под землю в Москве встанет операторам в 80 млрд руб. А там, где бизнес теряет деньги, кто-то из чиновников может их совершенно случайно найти. Вот и получается, что в одной руке у столичных властей дымится трубка мира, а в другой – лязгают кусачки.

Чтобы остановить ползучий демонтаж, пострадавший от кусачек NetByNet (принадлежит «Мегафону») прибег к другому персонажу с занятыми руками – Фемиде (держащей, как известно, меч и весы) – и подал в суд на решения Мосжилинспекции. Вопрос в том, насколько плотно завязаны у Фемиды глаза.