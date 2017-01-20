Гуманный нигилизм

Инициатива Госдумы по декриминализации семейного насилия и отношение к ней россиян – еще один пример ситуации, когда государство и граждане предпочитают как можно меньше встречаться.

Свежий опрос ВЦИОМа об отношении к декриминализации побоев в семье подтверждает известный факт, что россияне знают о семейном насилии не понаслышке. 33% опрошенных сталкивались с насилием в семьях знакомых, 10% – в собственных. С учетом поправок на недоверие респондентов, особенно в такой щепетильной теме, это очень большой процент. Этому вполне соответствует высокий процент (19 против 79%) допускающих применение силы в отношении своих супругов или детей. Идею перевода преступлений, связанных с семейным насилием, из разряда уголовных в разряд административных поддерживают 59% россиян и не поддерживают 33%. При этом 41% считает, что это приведет к сокращению случаев насилия в семье, 40% – что ничего не изменится.