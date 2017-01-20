От редакции
Статья опубликована в № 4245 от 20.01.2017 под заголовком: От редакции: Гуманный нигилизм

Гуманный нигилизм

Россияне не понаслышке знают о домашнем насилии, но каждый пятый считает его допустимым

Инициатива Госдумы по декриминализации семейного насилия и отношение к ней россиян – еще один пример ситуации, когда государство и граждане предпочитают как можно меньше встречаться.

Свежий опрос ВЦИОМа об отношении к декриминализации побоев в семье подтверждает известный факт, что россияне знают о семейном насилии не понаслышке. 33% опрошенных сталкивались с насилием в семьях знакомых, 10% – в собственных. С учетом поправок на недоверие респондентов, особенно в такой щепетильной теме, это очень большой процент. Этому вполне соответствует высокий процент (19 против 79%) допускающих применение силы в отношении своих супругов или детей. Идею перевода преступлений, связанных с семейным насилием, из разряда уголовных в разряд административных поддерживают 59% россиян и не поддерживают 33%. При этом 41% считает, что это приведет к сокращению случаев насилия в семье, 40% – что ничего не изменится.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике