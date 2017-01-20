От редакции
Статья опубликована в № 4245 от 20.01.2017 под заголовком: От редакции: Резервы рубля

Резервы рубля

Куда складировать лишние для экономики деньги

Первый вице-премьер Игорь Шувалов в четверг заявил, что растущие цены на нефть дают основания нам (в первую очередь, видимо, Минфину, но возможно, что и Центробанку) снова начать покупать валюту на рынке. Делаться это должно для сглаживания волатильности рубля, и Минфин, Минэкономразвития и ЦБ разрабатывают план по снижению долгосрочной волатильности. После этого заявления рубль, конечно, стал дешеветь.

К 13.00 евро вырос на 72 коп., доллар – на 47 коп., вернув рубль к курсу 60 руб./$ – тому психологически важному для правительства уровню, который, по мнению министра финансов Антона Силуанова, привычен для российской промышленности. Эффект заявления Шувалова оказался временным, и спустя какое-то время рубль возобновил рост.

Не очевидно, почему именно 60 руб./$ вызывает срабатывание в головах правительственных экономистов тревожной кнопки, запускающей словесные интервенции, и какими способами они могут решить гасить чрезмерное, по их мнению, укрепление нацвалюты после того, как эффект Шувалова полностью выветрится.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике