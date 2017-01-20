Резервы рубля

Первый вице-премьер Игорь Шувалов в четверг заявил, что растущие цены на нефть дают основания нам (в первую очередь, видимо, Минфину, но возможно, что и Центробанку) снова начать покупать валюту на рынке. Делаться это должно для сглаживания волатильности рубля, и Минфин, Минэкономразвития и ЦБ разрабатывают план по снижению долгосрочной волатильности. После этого заявления рубль, конечно, стал дешеветь.

К 13.00 евро вырос на 72 коп., доллар – на 47 коп., вернув рубль к курсу 60 руб./$ – тому психологически важному для правительства уровню, который, по мнению министра финансов Антона Силуанова, привычен для российской промышленности. Эффект заявления Шувалова оказался временным, и спустя какое-то время рубль возобновил рост.

Не очевидно, почему именно 60 руб./$ вызывает срабатывание в головах правительственных экономистов тревожной кнопки, запускающей словесные интервенции, и какими способами они могут решить гасить чрезмерное, по их мнению, укрепление нацвалюты после того, как эффект Шувалова полностью выветрится.