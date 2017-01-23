Последнее китайское предупреждение

Выступление председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на Всемирном экономическом форуме в Давосе вызвало фурор. Один из главных российских либералов – Анатолий Чубайс даже назвал речь главы крупнейшей в мире коммунистической державы «суперлиберальной»: товарищ Си восхвалял рыночную экономику, призывал мировых лидеров не отказываться от глобализации из страха перед ее негативными эффектами и «не запираться в темной комнате протекционизма». И это в то время, как новый президент «самой либеральной страны мира» обещает отгородиться от южных соседей натуральной стеной, грозит европейским автопроизводителям повышением импортных пошлин и уже анонсировал демонтаж крупнейшего интеграционного проекта предыдущей администрации – соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. «Мир перевернулся», – констатировал в связи с этим Чубайс.

Ну если мир пока и не перевернулся, то уж точно, выражаясь словами Стивена Кинга, «сдвинулся с места». Правда, до разрывов в пространстве-времени и волшебных превращений, как у «короля ужасов», дело пока не дошло, но чего-то подобного многие уже ожидают – то ли провала в дыру истории Евросоюза и НАТО, то ли повсеместного прихода к власти радикальных популистов вследствие всеобщей «трампизации» европейской, да и не только европейской, политики.

Так что момент, чтобы заявить об особой стабилизирующей роли Китая, Си Цзиньпин выбрал очень верный: Пекин вежливо предупреждает все заинтересованные стороны, что если Дональд Трамп продолжит в том же духе, то Китай не только с удовольствием подхватит выпадающее из слабеющих рук Америки знамя глобализации, но и готов стать своеобразным якорем здравого смысла, за который могут зацепиться все тонущие сейчас в море абсурда. Да и место китайским лидером для этого выбрано очень подходящее. В 1996 г. в Давосе прошли смотрины кандидата в президенты России Геннадия Зюганова, после которых западный мир вроде бы убедился, что российский коммунизм вовсе не так страшен, как его малюют. А к 2017 г. участникам Давосского форума стало ясно, что есть в мире вещи и пострашнее коммунизма китайского.

Москва, думается, против такого развития событий возражать тоже не станет – по крайней мере до тех пор, пока мы с Китаем как бы вечные друзья и стратегические партнеры. К тому же, если мир будет сдвигаться и дальше, Россия ведь тоже может магическим образом измениться – превратится, например, в подлинно демократическую страну с по-настоящему рыночной экономикой. А оно нам надо?