Статья опубликована в № 4246 от 23.01.2017 под заголовком: От редакции: Астана для Женевы
Продление переговоров
Саммит в Астане посвящен вопросу сирийского перемирия и не отменяет переговоров в Женеве
- Павел Аптекарь
- / Ведомости
Начинающиеся в понедельник переговоры по сирийскому вопросу в Астане вроде бы выглядят иллюстрацией стремления Москвы представлять альтернативные Западу инициативы по урегулированию конфликта, выделять себя как самостоятельную силу в его разрешении. Однако реальная картина сложнее.
Участие в переговорах спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры означает, что они являются частью плана урегулирования ООН, согласованного с США, ведущими европейскими и арабскими государствами, уверен эксперт по международным отношениям Владимир Фролов. Встреча в Астане не заменяет, а дополняет многосторонние переговоры по сирийскому вопросу в Женеве, очередной тур которых намечен на 8 февраля.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров