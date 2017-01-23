Продление переговоров

Саммит в Астане посвящен вопросу сирийского перемирия и не отменяет переговоров в Женеве

Статья опубликована в № 4246 от 23.01.2017 под заголовком: От редакции: Астана для Женевы

Начинающиеся в понедельник переговоры по сирийскому вопросу в Астане вроде бы выглядят иллюстрацией стремления Москвы представлять альтернативные Западу инициативы по урегулированию конфликта, выделять себя как самостоятельную силу в его разрешении. Однако реальная картина сложнее.

Участие в переговорах спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры означает, что они являются частью плана урегулирования ООН, согласованного с США, ведущими европейскими и арабскими государствами, уверен эксперт по международным отношениям Владимир Фролов. Встреча в Астане не заменяет, а дополняет многосторонние переговоры по сирийскому вопросу в Женеве, очередной тур которых намечен на 8 февраля.