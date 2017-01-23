Единство и борьба
- Мария Железнова
- / Ведомости
Заслушав и обсудив политический доклад председателя партии Д. А. Медведева <...> съезд всероссийской политической партии решил: одобрить основные положения и выводы политического доклада председателя партии Д. А. Медведева и руководствоваться ими при осуществлении деятельности всероссийской политической партии «Единая Россия». Подпись – председатель партии Д. А. Медведев. Язык партийных документов мало подвержен изменениям, как и руководство партии парламентского большинства, которая на минувших выходных снова единогласно избрала Медведева своим председателем.
Обременение партийной должностью премьера в мае 2012 г. выглядело обязаловкой, составной частью рокировки. Но все привыкли, и как-никак именно под мудрым руководством Медведева партия получила на выборах 2016 г. конституционное большинство в парламенте. А значит, премьеру с партбилетом еще пять лет придется функционировать в режиме выбора, что первично в его работе – пост премьера или партийная должность.
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