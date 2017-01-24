История в двух версиях

В понедельник эксперты Вольного исторического общества (ВИО) при поддержке КГИ представили доклад «Какое прошлое нужно будущему России», описав ситуацию «двойной памяти» – государственная идеологическая версия истории противостоит в ней множеству частных личных историй. В тот же день Российское историческое общество провело первое заседание оргкомитета по подготовке государственного празднования 100-летия революции 1917 г. Двойная память разделяет также историков с идеологами.

Доклад ВИО основан на серии глубинных интервью в разных регионах с историками, сотрудниками музеев, журналистами, учителями истории. Авторы делают вывод о двуслойной модели исторического сознания в нынешней России: «С одной стороны, героизированная версия государственного прошлого внедряется сверху агрессивной идеологической политикой. Вместе с тем на уровне гражданского общества быстро формируется инфраструктура новой, второй памяти: на смену индифферентности по отношению к прошлому приходит желание знать и помнить историю семьи, города, края». Обе формы существуют параллельно и практически не пересекаются. Вторая память идеологически нейтральна и избегает политизации, использует современные технологии.

Восприятие и изучение памяти и истории через личную память и личную историю – современный тренд. В 2013 г. нобелевский лауреат Орхан Памук писал в своем «Манифесте для музеев», что великие национальные музеи, как Лувр или Эрмитаж, ставят историю нации выше, чем историю отдельного человека. Но «истории обычных людей будут намного богаче, важнее и подарят нам больше радости, чем история всех народов, вместе взятых».