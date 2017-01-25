Президент антиглобалистов

В первый же полноценный рабочий день в Белом доме президент США Дональд Трамп формализовал данное своим избирателям обещание и подписал меморандум о выходе США из соглашения о создании Транстихоокеанского партнерства (ТТП). ТТП предусматривает не только взаимное открытие рынков стран – членов партнерства (после окончания длинных, до 30 лет, переходных периодов должно быть обнулено абсолютное большинство, 95–98%, таможенных пошлин), но и принятия ими новых общих правил игры – это, в частности, крайне жесткие требования по борьбе с коррупцией, снятие ограничений по доступу на национальные рынки госзакупок, защита интеллектуальной собственности, унификация требований к охране труда, создание внегосударственного коммерческого арбитража и проч.

Трамп выполнил свое обещание, несмотря на все преимущества, которые ТТП дало бы американской экономике в целом (по расчетам американского Института международной экономики Петерсона, экспорт США к 2030 г. вырос бы на 9,1%) и глобальным американским корпорациям в частности. Однако отдельным штатам (голосовавшим за Трампа) последствия ратификации соглашения о ТТП нанесли бы очевидный ущерб, больше всего, по данным американской комиссии по международной торговле, пострадали бы производители автозапчастей, табака, лекарств и текстиля. Поэтому разрыв с ТТП – «большое дело для американского рабочего», объяснил свое решение Трамп. Теперь, с выходом США из ТТП, избиратель Трампа, условный фермер-табачник из Северной Каролины, сохранит свое рабочее место, а избиратели конкурентов из Кремниевой долины пусть кусают локти от упущенных выгод.