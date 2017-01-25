Статья опубликована в № 4248 от 25.01.2017 под заголовком: От редакции: С дружеской ракетой

Размещение китайских стратегических ракет вблизи границ с Россией пока не влечет новых вызовов для отечественной дипломатии и военного строительства. Спокойная реакция Москвы на усиление ядерной мощи КНР отражает разные подходы к военно-политическим отношениям с Китаем и Западом.

Пекин разместил неподалеку от российско-китайской границы, в провинции Хэйлунцзян, бригаду мобильных стратегических ракет DF-41, еще две бригады будут дислоцироваться в центре страны и на северо-западе, в Синцзян-Уйгурском автономном районе, сообщила в понедельник газета Global Times, подразделение официального органа КПК «Жэньминь жибао». Кремль появление китайских ракет с 10–12 ядерными боеголовками и дальностью 14 000 км не беспокоит. «Военное строительство в Китае [мы] не воспринимаем как угрозу для нашей страны», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.