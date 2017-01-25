От редакции
Статья опубликована в № 4248 от 25.01.2017 под заголовком: От редакции: С дружеской ракетой

С дружеской ракетой

У России нет с Китаем договора, позволяющего контролировать стратегические вооружения

Размещение китайских стратегических ракет вблизи границ с Россией пока не влечет новых вызовов для отечественной дипломатии и военного строительства. Спокойная реакция Москвы на усиление ядерной мощи КНР отражает разные подходы к военно-политическим отношениям с Китаем и Западом.

Пекин разместил неподалеку от российско-китайской границы, в провинции Хэйлунцзян, бригаду мобильных стратегических ракет DF-41, еще две бригады будут дислоцироваться в центре страны и на северо-западе, в Синцзян-Уйгурском автономном районе, сообщила в понедельник газета Global Times, подразделение официального органа КПК «Жэньминь жибао». Кремль появление китайских ракет с 10–12 ядерными боеголовками и дальностью 14 000 км не беспокоит. «Военное строительство в Китае [мы] не воспринимаем как угрозу для нашей страны», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике