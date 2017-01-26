«Пятерочка» команде

Противостояние двух гигантов российской торговли – принадлежащей «Альфа-групп» X5 Retail Group и «Магнита» Сергея Галицкого, похоже, закончилось возвращением звания лидера первой как минимум на ближайший год. Сначала группа, управляющая «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями», вернула себе в III квартале 2016 г. 1-е место по обороту, если сравнивать с продажами «Магнита» без учета его сети магазинов бытовой химии и косметики. А затем в IV квартале обогнала и с их учетом. И, судя по прогнозам инвестбанков, в 2017 г. «Магниту» вряд ли удастся вернуть себе звание лидера на рынке торговли продовольственными товарами.

Основная причина – обновленный формат «магазинов у дома» «Пятерочка» оказался тем, что хотел увидеть покупатель, или, как его образно охарактеризовало около года назад руководство «Пятерочки», «бедный гедонист». Но чистые магазины с улучшенным ассортиментом и тщательно просчитанными промоакциями – лишь внешняя сторона того, что позволило Х5 вернуть покупателя.

Стефану Дюшарму, который стал главным исполнительным директором X5 в 2013 г., и затем действующему CEO группы Игорю Шехтерману удалось то, во что мало кто верил: собрать команду из людей, в том числе никогда не работавших в рознице. При том что не так давно кадровые перестановки в X5 являлись предметом шуток в отрасли – так быстро и внезапно для стороннего наблюдателя приходили и уходили руководители подразделений и направлений.

Самый яркий пример этого – как раз руководитель основного и самого быстрорастущего подразделения X5, дискаунтеров «Пятерочка», Ольга Наумова, которая пришла восстанавливать розничный бизнес после более 10 лет работы в металлургии и нефтесервисной сфере. Среди других топ-менеджеров группы – выходцы из «Росатома», промышленных инвестиционных групп, автопрома и других мало похожих на бизнес «Пятерочек» и «Перекрестков» отраслей.

В «Магните» ситуация обратная. Когда краснодарской компании удалось обогнать по выручке давнего конкурента, многие аналитики объясняли это в том числе личностью основного владельца компании: Галицкий сам руководит ритейлером, а не нанимает топ-менеджеров, цель которых – отчитаться о красивых результатах. За последний год, когда стало ясно, что выручка замедляет рост, а конкуренция ужесточается, «Магнит» решился и на обновление «магазинов у дома» и на изменения в своем руководстве – правда, в действительности они оказались преимущественно перестановками одних и тех же сотрудников внутри компании.

У «Магнита» слишком короткая скамейка запасных, говорил ранее гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Причин этому может быть много: недоверие к незнакомым специалистам, вера в возможность роста собственных сотрудников, нежелание переплачивать за слишком дорогих привлеченных экспертов, результат работы которых не известен (тем более на рынке достаточно примеров – с 24 января ГК «Дикси» покинула не проработавшая и года португальская команда топ-менеджеров). Но в нынешней ситуации оказалось, что способность собрать и мотивировать команду важнее, чем личная вовлеченность основного владельца в каждодневные вопросы бизнеса.