Кремлевский призыв талантов

Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: От редакции: Кремлевский призыв

Президент Владимир Путин, по совместительству возглавляющий попечительский совет МГУ, предложил создать условия для трудоустройства одаренной молодежи в органы власти и российские компании.

Слова президента можно расценить как призыв к повышению качества кадров госслужбы – они выглядят как косвенное признание необходимости обновления элиты и неэффективности нынешних официальных и неформальных механизмов отбора. Средний возраст нынешней элиты (высшая бюрократия, руководители госкомпаний и бизнеса) за последние годы почти не менялся и составляет около 55 лет, отмечает социолог Ольга Крыштановская. Пример Максима Орешкина, выпускника ВШЭ, который в декабре 2016 г. в 34 года был назначен министром экономического развития, – исключение из правил.