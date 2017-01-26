От редакции
Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: От редакции: Кремлевский призыв

Кремлевский призыв талантов

Государство снова хочет стать интересным работодателем для перспективных выпускников

Президент Владимир Путин, по совместительству возглавляющий попечительский совет МГУ, предложил создать условия для трудоустройства одаренной молодежи в органы власти и российские компании.

Слова президента можно расценить как призыв к повышению качества кадров госслужбы – они выглядят как косвенное признание необходимости обновления элиты и неэффективности нынешних официальных и неформальных механизмов отбора. Средний возраст нынешней элиты (высшая бюрократия, руководители госкомпаний и бизнеса) за последние годы почти не менялся и составляет около 55 лет, отмечает социолог Ольга Крыштановская. Пример Максима Орешкина, выпускника ВШЭ, который в декабре 2016 г. в 34 года был назначен министром экономического развития, – исключение из правил.

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