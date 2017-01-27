Казахский транзит

Бессменный глава Казахстана с 1989 г. Нурсултан Назарбаев объявил о предстоящей реформе власти в суперпрезидентской республике – она должна стать парламентско-президентской. В среду в телеобращении к нации Назарбаев сообщил, что «для повышения эффективности управления государством» он готов передать порядка 40 президентских полномочий парламенту и правительству. Правительству, по словам Назарбаева, должна отойти «значительная» часть президентских полномочий «по регулированию социально-экономических процессов», а парламенту, точнее, победившей на выборах партии – «решающая роль» в формировании правительства. За президентом сохранятся функции верховного арбитра в отношениях между ветвями власти, внешняя политика, национальная безопасность и обороноспособность страны. Сильная президентская власть была необходима Казахстану для преодоления «огромных трудностей становления государства», пояснил Назарбаев, она себя оправдала, но новые вызовы требуют перемен. Новая же конструкция должна обеспечить «запас устойчивости политической системы на многие годы вперед».

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