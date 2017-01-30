От кошелька к банковской карте

Пять лет назад «кошелек Романовой» на «Яндекс.Деньгах», куда собирались пожертвования на организацию протестных митингов, стал одним из символов самоорганизации граждан. Запрет физлицам использовать электронные кошельки для сбора средств на политическую деятельность, анонсированный «Яндекс.Деньгами», – само по себе политическое решение. Впрочем, гражданский краудфандинг от этого не умрет.

Об изменениях в правилах пользования «Яндекс.Деньгами» стало известно спустя несколько дней после старта сбора на организацию выдвижения в президенты Алексея Навального. На кошелек главы его штаба Леонида Волкова успели перевести 12 млн руб., 6 февраля сбор прекратится. Юридические опасения «Яндекса» не очень понятны; избирательное законодательство никак не регулирует сбор средств на кампанию, которая официально еще не объявлена, а финансирование политической деятельности гражданами РФ не запрещено законом.