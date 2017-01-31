Премьер стимулирует рождаемость

Спустя 10 лет после запуска проекта по стимулированию рождаемости путем раздачи материнского капитала Россия ищет новые способы сгладить негативные демографические тенденции. Число женщин фертильного возраста снижается, доля пожилых людей растет, Минздрав прогнозирует рост смертности к 2020 г. Госполитика в сфере сбережения народа остается несбалансированной.

2018 год будет последним, когда женщины, родившие вторых и последующих детей, смогут получить материнский капитал. За 10 лет существования программы его получили 7,8 млн семей, сообщил в понедельник на заседании правительства премьер Дмитрий Медведев. За это время сумма выплаты выросла почти вдвое за счет ежегодной индексации, но последние два года не растет – сейчас это те же 453 026 руб., что и в 2015 г. Правительство должно создавать новые механизмы стимулирования рождаемости и поддержки семей с детьми, заявил премьер, обсуждается, например, идея освободить многодетные семьи от налога на имущество.