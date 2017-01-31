Почему падают ракеты
- Николай Эппле
- / Ведомости
Оборонная промышленность в России – основа основ. Она не только должна производить собственно оружие или объекты двойного назначения (которые суть слава российской промышленности и основа ненефтяного экспорта) и не только играет важную социально-политическую роль, платя зарплаты лояльному электорату. Еще она, как часто говорят российские руководители, локомотив развития инноваций.
Одну из таких инноваций сейчас расхлебывает Воронежский механический завод (ВМЗ): по результатам испытаний двигателей в декабре прошлого года стало известно, что двигатели второй ступени ракеты-носителя «Протон-М» собирались с нарушением конструкторской документации (вместо драгметаллов использовались заменители). Результатом проверок стало решение отозвать на ВМЗ все двигатели второй и третьей ступени, произведенные на протяжении нескольких лет, и передать завод под управление НПО «Энергомаш», производящего двигатели первой ступени. «Протоны» в последние годы падали регулярно, при расследовании одного из случаев в халатности и нарушении правил безопасности обвинялись сотрудники Центра им. Хруничева за неверную установку одного из датчиков.
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