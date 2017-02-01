Окончательное решение квартирного вопроса

Госдума готовится поставить точку в долгой истории бесплатной приватизации жилья. В первом чтении приняты поправки, согласно которым после 1 марта 2017 г. этим правом смогут воспользоваться только три категории граждан: сироты, жители присоединенных в 2014 г. Крыма и Севастополя и обитатели аварийного жилья, признанного негодным для проживания до 2012 г. Им поправки дают еще три года (за сиротами, возможно, право приватизации будет закреплено бессрочно), после чего бесплатная приватизация, стартовавшая еще в 1991 г., должна наконец завершиться.

Приватизация жилья, возможно, главное, что примирило россиян с результатами «большой приватизации», отмечает директор Независимого института социальной политики Лилия Овчарова. Ваучерная приватизация для многих оказалась чисто символическим обменом одной бумажки на другую. Передача же в собственность полученного через советскую кабальную распределительную систему жилья логически завершала процесс выделения своей, заработанной годами доли в общем социалистическом хозяйстве. Другое дело, что приватизация окончательно закрепляла изначальное неравенство в распределении жилья. Как отмечала в работе 1993 г. социолог РАН Ольга Бессонова, «институт гособеспечения [жильем] порождает дифференциацию населения по жилищным условиям <...> он сильнее поощрял тех, кто верно и преданно служил этой системе, и именно эта категория людей выигрывала от бесплатной раздачи». Село и малые города с изначально высокой долей частного сектора получили от приватизации жилья гораздо меньше, чем наследники номенклатуры из мегаполисов, получившие дорогостоящий рентный ресурс.