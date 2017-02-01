Статья опубликована в № 4253 от 01.02.2017 под заголовком: От редакции: Куда смотрит бизнес

Главными рисками для бизнеса СЕО крупных российских компаний считают волатильность валютного курса, чрезмерное регулирование и геополитическую нестабильность (соответственно 82, 80 и 80%). Это один из итогов пятого опроса PwC руководителей крупнейших мировых компаний о перспективах развития мировой экономики и собственного бизнеса (1379 человек из 79 стран, в том числе 88 – из России).

По оценке рисков волатильности валюты россияне впереди мира, что понятно: пепел декабря 2014 г. еще стучит в сердце (в том году ожидали волатильности 55%, а в 2016-м – 92%). Любопытно, что результаты опроса опубликованы как раз в дни, когда широко обсуждается намерение Минфина плавно понижать курс рубля.

Геополитическая нестабильность в 2015 г. оценивалась еще выше – 86%, но в 2016 г. оценка упала до 66%, и вот – новые «черные лебеди». К слову, еще сильнее геополитика пугает американских СЕО (84%).

Любопытно, что в России в последние два года выросли страхи социальной нестабильности: 60% в 2015 г., 69% в 2016-м и 70% в 2017-м (как в Китае). Примерно одинаково с миром россияне опасаются роста налогов (71%). Американцы и китайцы боятся сильнее – 79 и 80% соответственно.