Конец потребления
- Мария Железнова
- / Ведомости
Минэкономразвития и Росстат разошлись в оценках итогов 2016 г. и, соответственно, сроков преодоления кризиса. Официальная статистика говорит, что российская экономика начала выбираться из рецессии, по версии Минэкономразвития – выход затормозился из-за падения потребления.
Накануне праздников официальная картинка была скорее оптимистичной. На большой декабрьской пресс-конференции Владимир Путин отчитался перед журналистами о скромных, но положительных изменениях: спад ВВП вместо прошлогодних 3,7% по итогам 2016 г. предварительно составит всего 0,7%, инфляция ниже, чем в рекордном 2011 году, сокращается отток капитала и т. д. – разве что несколько «припали» реальные располагаемые доходы населения и, следовательно, потребительский спрос.
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