Статья опубликована в № 4255 от 03.02.2017 под заголовком: От редакции: Битва шлагбаумов
Битва шлагбаумов
Споры России и Белоруссии дошли до границы
- Павел Аптекарь
- / Ведомости
Резкие шаги Москвы и Минска отражают растущие противоречия между Россией и Белоруссией. Двусторонняя игра на повышение ставок может усилить взаимное недовольство и трения в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
В четверг руководитель пресс-службы МИД Белоруссии Мария Ваньшина упрекнула Москву в не согласованном с Минском решении о создании погранзоны на границе с Белоруссией. По мнению Ваньшиной, эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на границе, отмененного более 20 лет назад, и нарушают ранее достигнутые договоренности.
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