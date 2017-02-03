Статья опубликована в № 4255 от 03.02.2017 под заголовком: От редакции: Битва шлагбаумов

Резкие шаги Москвы и Минска отражают растущие противоречия между Россией и Белоруссией. Двусторонняя игра на повышение ставок может усилить взаимное недовольство и трения в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

В четверг руководитель пресс-службы МИД Белоруссии Мария Ваньшина упрекнула Москву в не согласованном с Минском решении о создании погранзоны на границе с Белоруссией. По мнению Ваньшиной, эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на границе, отмененного более 20 лет назад, и нарушают ранее достигнутые договоренности.