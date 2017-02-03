И снова здравствуйте!

В январе россияне стали заметно лучше относиться к США, а Дональд Трамп возглавил рейтинг упоминаемости в российских СМИ, опередив Владимира Путина. Между качественным и количественным изменением есть явная связь.

По данным «Левада-центра», по сравнению с ноябрем прошлого года число «в основном хорошо» относящихся к США выросло на 9 п. п. – с 26 до 35%. Число относящихся «в основном плохо» не изменилось – 40%, зато доля тех, кто относится «очень плохо», уменьшилась с 16 до 9% (кроме последнего ноября, в 2015–2016 гг. эта цифра была выше 20% и доходила до 39%). Растет приязнь и к Европе – с 29% в ноябре до 37% в январе. Зато практически не меняется отношение к Украине и Израилю.

Это логично, ведь российские официальные СМИ, главным образом телевидение, в последние три месяца сменили гнев на милость и связывают с новым президентом США надежды на лучшее будущее – отмену санкций, сотрудничество с Россией и т. п. Собственно, и Владимир Путин, в предыдущие два года обративший в адрес Америки немало филиппик, в первом телефонном разговоре с Трампом подчеркнул, что Россия «на протяжении более чем двух столетий поддерживала Америку, была ее союзником в двух мировых войнах и сейчас рассматривает США в качестве важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом» (цитата по kremlin.ru).