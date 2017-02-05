Русская правда Александра Лукашенко

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко не впервой выступать с громкими заявлениями о России. Но в минувшую пятницу он, кажется, превзошел самого себя. Его пресс-конференция 3 февраля длилась свыше семи часов, из которых едва ли не половину он говорил – в основном критически – о взаимоотношениях Минска и Москвы.

Причем восточного соседа Лукашенко раскритиковал по полной программе, не ограничиваясь международными вопросами и смело вскрывая недостатки внутрироссийской жизни. А некоторые пассажи президента Белоруссии весьма органично прозвучали бы из уст российских оппозиционеров самой разной идеологической направленности.

Так, его слова о махинациях российских таможенников с санкционными товарами и о приказе ФСБ о создании пограничных зон («Один министр, пусть даже сильный, фээсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях. Это что, нормально?»), пожалуй, мог бы произнести Алексей Навальный. Фраза «нам будет очень трудно, но свобода, независимость – это очень рентабельно и это не оценивается никакими деньгами» просится в предвыборную программу Григория Явлинского. Объяснение, что Путин хороший, но «разные силы» в России делают вещи, которые «расходятся с мнением и решениями самого президента», вполне себе в стиле Сергея Миронова. А желание посадить главу Россельхознадзора Сергея Данкверта за «нанесение ущерба белорусскому государству» – это, конечно, в чистом виде Владимир Жириновский.

Неудивительно, что за эти откровения Лукашенко удостоился особого ответа Кремля в чрезвычайно редком жанре «заявление пресс-службы президента России». В нем говорится, что на самом деле Москва считает отношения с Минском приоритетными, всячески помогает Белоруссии (в том числе и материально), а спорные вопросы «должны решаться в спокойной манере путем деловых переговоров». При этом добрую половину заявления составляет ответ на «критические замечания относительно российско-белорусской границы», в котором пресс-служба уверяет, что никакого ущерба для белорусов «нет и быть не может», а создавать пограничные зоны первым начал именно Лукашенко.

Единственное, чего тут не хватает, – это напоминания о том, что в соответствии с Конституцией президентом России может быть избран только ее гражданин. А то ведь некоторые россияне и вправду могут подумать, что у Владимира Путина в 2018 г. наконец-то появится весьма перспективный противник.