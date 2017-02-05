Депутат по разрешению
- Мария Железнова
- / Ведомости
Законодательные инициативы единороссов седьмого созыва уточняют наши представления о том, на кого опирается сейчас законодательная власть и каким депутаты видят свое место в системе власти в целом.
На прошлой неделе единоросс Ирина Белых (что важно – одномандатник, местом в парламенте обязанная конкретной группе избирателей из конкретного 207-го округа Москвы) внесла в Госдуму поправки, которые запрещают депутатам всех уровней проводить встречи со своими избирателями без разрешения местной исполнительной власти – формально приравнивая такие встречи к митингам, с соответствующими требованиями к их организации и проведению.
Похожие законы уже находятся на рассмотрении у депутатов Москвы и Петербурга, где поводом для их внесения стали такие встречи депутатов от системной оппозиции с избирателями, недовольными ростом тарифов на «Платон» и передачей Исаакиевского собора церкви. Это делает довольно высокими шансы принятия поправок Белых и распространения такого запрета на территорию всей страны.
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