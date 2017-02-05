От редакции
Статья опубликована в № 4256 от 06.02.2017 под заголовком: От редакции: Депутат по разрешению

Депутат по разрешению

Встречи с избирателями – явный анахронизм

Законодательные инициативы единороссов седьмого созыва уточняют наши представления о том, на кого опирается сейчас законодательная власть и каким депутаты видят свое место в системе власти в целом.

На прошлой неделе единоросс Ирина Белых (что важно – одномандатник, местом в парламенте обязанная конкретной группе избирателей из конкретного 207-го округа Москвы) внесла в Госдуму поправки, которые запрещают депутатам всех уровней проводить встречи со своими избирателями без разрешения местной исполнительной власти – формально приравнивая такие встречи к митингам, с соответствующими требованиями к их организации и проведению.

Похожие законы уже находятся на рассмотрении у депутатов Москвы и Петербурга, где поводом для их внесения стали такие встречи депутатов от системной оппозиции с избирателями, недовольными ростом тарифов на «Платон» и передачей Исаакиевского собора церкви. Это делает довольно высокими шансы принятия поправок Белых и распространения такого запрета на территорию всей страны.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике