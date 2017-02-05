Статья опубликована в № 4256 от 06.02.2017 под заголовком: От редакции: Депутат по разрешению

Законодательные инициативы единороссов седьмого созыва уточняют наши представления о том, на кого опирается сейчас законодательная власть и каким депутаты видят свое место в системе власти в целом.

На прошлой неделе единоросс Ирина Белых (что важно – одномандатник, местом в парламенте обязанная конкретной группе избирателей из конкретного 207-го округа Москвы) внесла в Госдуму поправки, которые запрещают депутатам всех уровней проводить встречи со своими избирателями без разрешения местной исполнительной власти – формально приравнивая такие встречи к митингам, с соответствующими требованиями к их организации и проведению.

Похожие законы уже находятся на рассмотрении у депутатов Москвы и Петербурга, где поводом для их внесения стали такие встречи депутатов от системной оппозиции с избирателями, недовольными ростом тарифов на «Платон» и передачей Исаакиевского собора церкви. Это делает довольно высокими шансы принятия поправок Белых и распространения такого запрета на территорию всей страны.