Семейные ценности

В предстоящие восемь лет российских олимпийцев будет одевать компания ZA Sport, победившая в конкурсе Олимпийского комитета России (ОКР). Быть техническим спонсором ОКР – дорогое удовольствие для малоизвестного бренда (ООО «За спорт» создано только в конце 2016 г., а бренд, как сообщает сайт ZA Sport, – в 2012 г.). Впрочем, опыт у дизайнера Анастасии Задориной есть: среди клиентов – «Транснефть», волейбольный клуб «Динамо Москва», сборная России по волейболу, аэропорт «Внуково», телепередача «Спокойной ночи, малыши!». Есть и самая важная в российской экономике вещь – семейная репутация. Отец Задориной – генерал-полковник, руководитель службы обеспечения деятельности ФСБ.

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