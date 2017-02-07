Невидимые миру связи
- Павел Аптекарь
- / Ведомости
Российские губернаторы остаются лишь деталями вертикали. Выборы губернатора только оформляют ранее произведенное Кремлем фактическое назначение. Но и отставки случаются совершенно не обязательно из-за того, что губернатор не справился с управлением.
Его ошибки или непопулярность в регионе могут быть использованы для принятия решения об отставке – а могут и не быть. Скажем, ушедший из Пермского края Виктор Басаргин был там непопулярен и сильно критикуем. Но и он, и другие вероятные отставники (см. статью «Во имя президента» на стр. 02 в номере от 6.02.2017) могут потерять пост в рамках подготовки Кремля к президентским выборам. Эффект репрессий должен действовать в три стороны: попытка наведения порядка в конкретном регионе, дисциплинирующее воздействие на весь губернаторский корпус, пиар для всевидящего президента (кандидата?).
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