Какой политик смог составить конкуренцию Владимиру Путину

Упоминаемость не всегда равна популярности и доверию, сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, когда его попросили объяснить, как так вышло, что президент США Дональд Трамп стал самым упоминаемым персонажем в российских СМИ, по данным двух измерителей – «Медиалогии» и СКАН («Интерфакс»).

Не равна, согласен, но ведь удивительна не только победа президента Трампа над президентом Путиным, но и отрыв чужого лидера от своего, родного: 202 000 упоминаний против 147 700 (данные СКАН), или более чем на 25%! Что называется, в одну калитку!

Политическое поле вокруг президента Путина старательно вытоптано, как принято говорить: системную оппозицию, по моему мнению, оппозицией просто считать нельзя, а внесистемная статистически и медийно незаметна, понятно – по причине как раз концентрации медиаресурсов на фигуре Владимира Путина.

Итак, вот довольно чистый эксперимент: СМИ получает возможность уделять сопоставимое с Владимиром Путиным внимание политическому деятелю, и неважно, что он американский. Соскучившись воспевать одного и того же персонажа (а это ведь тоже важный политический фактор, усталость от лидера), СМИ пользуется этой возможностью на полную катушку – а следом ею же пользуется и благодарный читатель. Сейчас легко понять, популярен ли тот или иной персонаж у читателя, достаточно посмотреть статистику кликов, – так что настойчивость СМИ в освещении деятельности президента Трампа, как я думаю, продиктована в том числе и интересом читателя.

Альтернатива появилась в российской политике – вот что нужно констатировать, и всякий теперь может разобраться, какого вида политик может составить реальную конкуренцию президенту Путину.

Я бы обратил внимание только на некоторые характеристики Дональда Трампа. Первая, хотя и не самая важная, – это его возраст: реальный конкурент президента Путина вовсе не обязан быть молодым человеком. Вторая: наличие возле престарелого политического лидера молодой привлекательной женщины, пусть и не слишком, э-э-э-э, образованной, как минимум не пугает российского избирателя. Третья, по-моему весьма важная: подчеркнутая, даже грубоватая неполиткорректность. (Прежде она у президента Путина, кстати, была, в форме «мочить в сортире» и специалистов по обрезанию, но в последнее время вышла из обихода – думаю, из-за бронзовения.) Четвертая: беспардонная решительность и последовательность – что обещал, то и делает, несмотря ни на какие политические предрассудки и дополнительные обстоятельства, в том числе решительно выступает против всяких там мигрантов. Пятая, тесно связанная с четвертой: почти полное игнорирование международных условностей. (У президента Путина это тоже есть, но в иной форме.)

Думаю, в самом скором времени Дональд Трамп проиграет по упоминаемости Владимиру Путину – хотя бы потому, что единственность российского президента на вытоптанном российском политическом поле не должна подвергаться сомнению.