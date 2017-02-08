Давление в сети

Ежегодный доклад международной правозащитной группы «Агора» о свободе рунета фиксирует значительный рост случаев ограничения свободы в интернете. Число случаев административного давления (привлечение к административной ответственности, прокурорские предостережения, требования удалить или отредактировать информацию) в 2016 г. увеличилось в 10 раз по сравнению с 2015 г., блокировки ресурсов – в 20 раз, законодательных инициатив в сфере регулирования – вдвое, применения насилия (угроз) к активистам и журналистам – вдвое, случаев уголовного преследования и реального лишения свободы за публикации в сети – в 1,5 раза.

Авторы доклада отмечают, что основным способом регулирования сети оказывается цензура, но в дополнение к ней в последнее время все активнее используется давление на журналистов, интернет-активистов и пользователей. Инициативы создания госсистемы мониторинга механизмов IP-адресации, лицензирования трансграничных каналов передачи трафика и другие попытки выстроить автономный интернет по китайскому образцу пока в основном оборачиваются неудачей. В отличие от Китая, где интернет изначально создавался автономным и куда легче «закрывается» на аппаратном уровне, в России интернет создавался интегрированным в глобальную сеть, а потому для его контроля необходимы другие механизмы.