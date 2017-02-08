От редакции
Статья опубликована в № 4258 от 08.02.2017 под заголовком: От редакции: Уценка воздействия

Уценка регулирующего воздействия

Как совершенствование законодательства ухудшает законодательство

Минэкономразвития опубликовало доклад «Оценка регулирующего воздействия. Шесть лет в России», где подвело итоги реализации процедуры принятия нормативно-правовых актов (НПА), предусматривающей оценку возможного их воздействия на экономику. Оказалось, что оценка проводится не всегда, а если проводится – то не всегда учитываются ее результаты.

Первые элементы оценки регулирующего воздействия (ОРВ) были введены в 2010 г., со второй половины 2013 г. началось регулярное обсуждение нормативных актов, опубликованных на сайте regulation.gov.ru. ОРВ обычно состоит из анализа выгод и рисков НПА для бизнеса, населения, государства и публичного обсуждения с заинтересованными сторонами. В России уполномоченный орган по ОРВ – Минэкономразвития, оно дает соответствующие заключения на проекты НПА. Отрицательное заключение – негативный сигнал, но он еще не означает отзыва «плохой» нормы. Теоретически автор должен переработать проект. Но многое зависит от упорства и лоббистского веса ведомства, настаивающего на его принятии. Кроме того, Минэкономразвития приходится идти на компромиссы для согласования собственных приказов и инструкций.

Статистики принятых несмотря на отрицательное заключение нормативных актов в докладе нет. Но статистика самих заключений довольно показательна. В 2016 г. отрицательные отзывы получили 58,8% проектов Минэнерго, 57,3% – Минприроды и 44,8% – Минтранса. Доля отрицательных заключений на предложения Минфина – около 15%.

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