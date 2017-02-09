От редакции
Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: От редакции: Подвисшая степень

Подвисшая степень

Из истории ревизии диссертации Владимира Мединского нет хорошего выхода

Рассмотрение правомерности присуждения ученой степени доктора исторических наук министру культуры Владимиру Мединскому затягивается. Ученые и чиновники пытаются отложить решение вопроса в надежде, что споры вокруг диссертации утихнут.

Во вторник диссертационный совет исторического факультета МГУ по отечественной истории и источниковедению большинством голосов отказался рассматривать по существу ходатайство о лишении Мединского ученой степени, сославшись на отсутствие в нем сведений о плагиате и нарушении процедуры при ее присуждении. Призывавшие рассмотреть вопрос после получения текста диссертации остались в меньшинстве. Решение лукавое: в ходатайстве Ивана Бабицкого, Константина Ерусалимского и Вячеслава Козлякова говорится о «прямом присвоении диссертантом авторства положения, выносимого на защиту», а ключевая претензия к работе министра – ее несоответствие базовым принципам исторической науки. Удивительно, что историки и источниковеды делают вывод об отсутствии претензий к работе, не ознакомившись с ее текстом.

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