Может, оставить гомеопатию в покое?

Вот младенец Николай, победивший астму; вот женщина Лена, пережившая тяжкую операцию; вот старик Борисыч, невосприимчивый к гриппу, когда все вокруг кашляют и чихают, – все они выздоровели, поднялись и не заболели благодаря гомеопатии. Во всех случаях был визит к гомеопату – сухонькой старушке, румяному мужику, полной женщине – и какие-то странные слова про ртуть, и сурьму, и мышьяк, и серу. Разоткровенничавшись, старушка-гомеопат расскажет родителям про псору и острые и хронические миазмы; что-то из этого, или все сразу, – первопричина всех болезней. За отсутствием понимания углубляться в миазмы и псору я не буду, но цитату из Самуила Ганемана, основоположника гомеопатии, приведу: «Старый врач [аллопат] постепенно, после многих лет злодеяний, осознает вредный характер своего так называемого искусства <...> Это неизлечивающее искусство оборвало жизни в десять раз большего количества людей, чем самые кровопролитные войны, сделало миллионы пациентов более больными и несчастными, чем они были под воздействием исходной болезни, – это и есть аллопатия». Болезни, объясняет Ганеман, не вызываются каким-либо болезнетворным веществом, но являются исключительно повреждениями духовной силы (жизненного принципа), оживляющей тело человека.

Надо сказать, что ученые критики гомеопатии не отстают в решительности формулировок от учителя всех гомеопатов. Вот что пишет Комиссия по лженауке: «Гомеопатия как вид альтернативной медицины существует уже более 200 лет. За это время неоднократно предпринимались попытки подвести под гомеопатию научную базу. Все они оказались в итоге безуспешными <...> априорно постулированные «принципы гомеопатии» являются по своей природе умозрительными догматическими утверждениями, восходящими к протонаучному этапу развития физиологии и медицины».

Но не все ли равно, что против гомеопатии сказано? Я тоже считаю ее шарлатанством, но ведь младенец Николай больше не болеет астмой! а аллопатия, и у меня есть личный трагический опыт, с астмой далеко не всегда справляется. Люди – несмотря на развитие аллопатии – и безнадежно болеют, и умирают, с этим ничего нельзя поделать. Помимо тяжелобольных еще есть тяжелоздоровые люди, разочарованные в медицине, ипохондрики, просто сумасшедшие – нужна же для них отдушина, альтернатива? и пусть это лучше будет безвредная альтернатива, не правда ли? Поэтому, может, и оставить в покое гомеопатов-то с их псорой, миазмами и горошками?