Путину нужен твиттер

Большинство россиян хотело бы получать информацию о важных вопросах жизни страны напрямую от президента, поскольку журналисты эту информацию часто перевирают. По данным ВЦИОМа, 64% респондентов интересно мнение Владимира Путина по всем вопросам, а еще 28% – по каким-то интересно, по каким-то нет. При этом 58% уверены, что медиа неправильно передают слова главы государства в народ, о чем-нибудь умалчивают, что-нибудь неверно понимают. Предпочтительный формат информирования народа президентом – прямые линии и пресс-конференции президента, об этом заявили 69% опрошенных (по 29% также не против телерепортажей и интернет-общения, в этом вопросе допускались два ответа).

Любопытно, что и президент, по мнению россиян, не получает полной и достоверной информации от подчиненных – так летом 2015 г. посчитали 56% респондентов «Левада-центра» (31% надеялись, что все же получает). Граждане тогда оценивали правдивость чиновников и лишь 4% сказали, что чиновники всегда говорят правду, 13% – что, как правило, не врут, 34% – что «иногда говорят правду, иногда лгут», 41% – что почти всегда лгут.