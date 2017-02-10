Как продовольственная карта ляжет

Тема целевой помощи малоимущему населению вполне логична в ситуации растущего неравенства и тем более во время экономического кризиса. У России с целевой помощью всегда было плохо, вот и громкий проект Минпромторга, предполагающий введение продовольственных карт для бедных, никак не удается пролоббировать до стадии выделения денег из бюджета. Министр Денис Мантуров заявил на днях, что надеется запустить проект уже в этом году – но так же министерство надеялось и год назад, и два.

Предполагается, что неимущие граждане получат специальные банковские карты «Мир», на которые будет зачисляться некая сумма денег, ее можно будет потратить только на определенные продукты отечественного производства, причем скорее всего только в крупных торговых сетях (понадобится инфраструктура контроля покупок). Размер ежемесячного пособия не известен, он будет зависеть от регионального прожиточного минимума. Общие суммы финансирования называются разные – то 240 млрд, то 140 млрд руб.

Идея поддержать десятки миллионов малоимущих заслуживает одобрения, она способна укрепить здоровье детей, живущих в малообеспеченных семьях, говорит Лилия Овчарова из НИУ ВШЭ. Программа призвана также стимулировать развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности, создать дополнительный спрос на продукты. Американские food stamps, которыми пользуется около 40 млн жителей, первоначально задумывались как программа расширения спроса на продукцию фермеров.